Премьер-министр направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского архиепископу Рафаэлю Минасяну. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Блаженнейший Святой Отец,

Сердечно поздравляю Вас с избранием 21-м Католикосом-Патриархом Дома Киликийского .

Велика роль Католикосата Киликийского Дома в укреплении духовных ценностей нашего народа, сохранении национальной идентичности и культурного наследия.

Убежден, что под Вашим руководством Католикосат Дома Киликийского продолжит прилагать все усилия для преодоления множества проблем, с которыми сталкивается армянство.

Правительство Республики Армения, в свою очередь, также поддержит Вас в этом и других богоугодных инициативах.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высокой духовной миссии”.