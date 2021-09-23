Премьер-министр направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского архиепископу Рафаэлю Минасяну. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Блаженнейший Святой Отец,
Сердечно поздравляю Вас с избранием 21-м Католикосом-Патриархом Дома Киликийского .
Велика роль Католикосата Киликийского Дома в укреплении духовных ценностей нашего народа, сохранении национальной идентичности и культурного наследия.
Убежден, что под Вашим руководством Католикосат Дома Киликийского продолжит прилагать все усилия для преодоления множества проблем, с которыми сталкивается армянство.
Правительство Республики Армения, в свою очередь, также поддержит Вас в этом и других богоугодных инициативах.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высокой духовной миссии”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен