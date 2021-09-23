Время в Ереване: 11:07:36,   23 Сентябрь

Премьер-министр направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского

Премьер-министр направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Католикосу-Патриарху Католической армянской церкви Дома Киликийского архиепископу Рафаэлю Минасяну. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Блаженнейший Святой Отец, 

Сердечно поздравляю Вас с избранием 21-м Католикосом-Патриархом Дома Киликийского .

Велика роль Католикосата Киликийского Дома в укреплении духовных ценностей нашего народа, сохранении национальной идентичности и культурного наследия.

Убежден, что под Вашим руководством Католикосат Дома Киликийского продолжит прилагать все усилия для преодоления множества проблем, с которыми сталкивается армянство.

Правительство Республики Армения, в свою очередь, также поддержит Вас в этом и других богоугодных инициативах.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высокой духовной миссии”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]