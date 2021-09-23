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Спикер НС Армении с официальным визитом посетит РФ

Спикер НС Армении с официальным визитом посетит РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 23 сентября принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, Ален Симонян коснулся инцидента в Пермском государственном национально-исследовательском университете, выразив соболезнования семьям погибших и пожелав здоровья раненым.

Говоря о высоком уровне отношений между двумя странами, глава парламента отметил важность постоянного развития армяно-российских межпарламентских связей.

Посол России поблагодарил за прием и соболезнования. Он высоко оценил армяно-российские партнерские отношения на региональном и международном уровнях. Сергей Копыркин посчитал многолетнюю эффективную работу межпарламентских групп достижением парламентской дипломатии. Посол особо подчеркнул важность постоянного развития мостов многополярного сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом председателя НС Армении в Российскую Федерацию.


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