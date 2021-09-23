На границе Белоруссии с Польшей в тяжелом состоянии найден гражданин Ирака

На границе Белоруссии с Польшей в тяжелом состоянии обнаружен 19-летний гражданин Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг белорусский Следственный комитет.

"Вечером 21 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о доставлении в реанимационное отделение учреждения здравоохранения 19-летнего гражданина Ирака. Тяжесть состояния, по первоначальным данным, связана с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в телеграм-канале СК.

Молодой человек, которого нашли сотрудники пограничной заставы в пределах полосы белорусско-польской границы, находился в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения и обезвоживания. Придя в сознание, иностранец рассказал, что с территории Польши его выдворили с применением физической силы вооруженные люди в форме, отметили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили пострадавшего и допросили сотрудников заставы, которые его обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травм. Планируется допрос потерпевшего с участием переводчика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности) Уголовного кодекса Белоруссии.