Армянские миротворцы в Косово отметили День Независимости

Армянский контингент, выполняющий миротворческую миссию в Косово, торжественно отметил День Независимости Республики Армения. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что в мероприятии приняли участие командный состав миссии, руководство военной базы, представители около двух десятков стран и другие гости.

В ходе церемонии были представлены символы армянской государственности, история Армении и деятельность армянской миротворческой миссии.