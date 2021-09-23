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Армянские миротворцы в Косово отметили День Независимости

Армянские миротворцы в Косово отметили День Независимости

Армянский контингент, выполняющий миротворческую миссию в Косово, торжественно отметил День Независимости Республики Армения. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что в мероприятии приняли участие командный состав миссии, руководство военной базы, представители около двух десятков стран и другие гости. 

В ходе церемонии были представлены символы армянской государственности, история Армении и деятельность армянской миротворческой миссии.


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