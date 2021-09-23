Губернатор Гегаркуника вручил участникам последней Арцахской войны государственные награды

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян посетил общину Цовинар, где согласно указу президента Республики Арцах вручил правительственные награды Симону Аветисовичу Мелконяну и Аргишти Оганяну.

Как сообщает «Арменпресс», Карен Саркисян поблагодарил бывших военнослужащих за мужество и отвагу, проявленные во время 44-дневной войны. Губернатор также выразил благодарность родителям награжденных военнослужащих за воспитание таких патриотичных сыновей.

В этой же общине губернатор Гегаркуника посетил и вручил посмертную медаль «Боевая служба», родителям Роберта Саргисовича Абраамяна. Карен Саркисян выразил слова признательности родителям Роберта Абраамяну, рассказал о его боевых действиях и мужестве, отметив, что именно благодаря самоотверженности таких ребят сегодня мы отмечаем 30-летие Независимости Республики Армения.

Губернатор Гегаркуника выразил готовность при необходимости, в рамках своих полномочий поддерживать семьи погибших военнослужащих.