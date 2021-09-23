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Губернатор Гегаркуника вручил участникам последней Арцахской войны государственные награды

Губернатор Гегаркуника вручил участникам последней Арцахской войны государственные награды

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян посетил общину Цовинар, где согласно указу президента  Республики Арцах вручил правительственные награды Симону Аветисовичу Мелконяну и Аргишти Оганяну.

Как сообщает «Арменпресс», Карен Саркисян поблагодарил бывших военнослужащих за мужество и отвагу, проявленные во время 44-дневной войны. Губернатор также выразил благодарность родителям награжденных военнослужащих за воспитание таких патриотичных сыновей.

В этой же общине губернатор Гегаркуника посетил и вручил посмертную медаль «Боевая служба», родителям Роберта Саргисовича Абраамяна. Карен Саркисян выразил слова признательности родителям Роберта Абраамяну, рассказал о его боевых действиях и мужестве, отметив, что именно благодаря самоотверженности таких ребят сегодня мы отмечаем 30-летие Независимости Республики Армения.

Губернатор Гегаркуника выразил готовность при необходимости, в рамках своих полномочий поддерживать семьи погибших военнослужащих.


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