В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что на следующей неделе в Женеве пройдет новый раунд переговоров по стратстабильности США и России.

"После саммита президентов (США Джо) Байдена и (РФ Владимира) Путина в Женеве США и Россия ведут переговоры по стратегической стабильности, я уверен, вы знаете об этом, которые продолжатся на следующей неделе в Женеве", - сказал он, выступая в ходе Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Москва и Вашингтон также ведут диалог по кибербезопасности, добавил дипломат.