Польша разместит на восточной границе американские танки
11:53, 23 Сентябрь, 2021
Польша разместит на восточной границе 250 танков Abrams, которые купит у США, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Польские власти ранее заявили, что закупают 250 американских танков Abrams, рассчитывая получить их в 2022 году. Речь идет о модификации танков M1A2 Abrams SEPv3,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", - сказал Блащак.
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