Польша разместит на восточной границе американские танки

Польша разместит на восточной границе 250 танков Abrams, которые купит у США, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Польские власти ранее заявили, что закупают 250 американских танков Abrams, рассчитывая получить их в 2022 году. Речь идет о модификации танков M1A2 Abrams SEPv3,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", - сказал Блащак.