Время в Ереване: 11:07:36,   22 Сентябрь

Израильский беспилотник упал на территории Сирии из-за неисправности

Израильский беспилотник упал на территории Сирии из-за неисправности

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля потерпел крушение в среду на сирийской территории из-за технической неисправности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно в ходе рутинной операции на сирийской территории из-за технической неисправности упал беспилотник Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе добавили, что "начато расследование причин инцидента".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]