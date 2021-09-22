Израильский беспилотник упал на территории Сирии из-за неисправности
21:06, 22 Сентябрь, 2021
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля потерпел крушение в среду на сирийской территории из-за технической неисправности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Недавно в ходе рутинной операции на сирийской территории из-за технической неисправности упал беспилотник Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении военных.
В пресс-службе добавили, что "начато расследование причин инцидента".
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