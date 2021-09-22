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Один подросток погиб при стрельбе в штате Кентукки

Один подросток погиб при стрельбе в штате Кентукки

По меньшей мере один подросток погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Луисвилл (штат Кентукки в США). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  об этом в среду сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду примерно в 6:20 на остановке, где ученики местной школы ожидали автобуса. Как сообщили в полиции, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. В результате два школьника получили огнестрельные ранения, еще один получил травмы и отказался от медицинской помощи.

Двух подростков увезли в больницу, один из них умер по дороге в госпиталь.

Водитель скрылся с места происшествия. На данный момент неизвестно, что стало причиной стрельбы.


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