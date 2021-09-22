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Очередное заседание правительства Армении состоится 24 сентября

Очередное заседание правительства Армении состоится 24 сентября

Очередное заседание правительства Армении состоится 24 сентября.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра Армении, уточняя, что заседание начнется в 11:00.
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