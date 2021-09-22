Группу военнослужащих, лишившихся конечностей, для психологической поддержки отправят в Иерусалим

При помощи Армянского Патриархата Иерусалима военнослужащие-пациенты Реабилитационного центра «Дом воина», лишившиеся конечностей, будут отправлены в Иерусалим.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании НС заявил председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности НС Андраник Кочарян.

«17 августа я направил письмо армянскому патриарху Иерусалима Его Святейшеству архиепископу Нурхану Манукяну с просьбой об оказании психологической поддержки нашим раненым в 44-дневной войне военнослужащим. Сегодня патриарх отправил своего представителя архимандрита Корюна для уточнения всех деталей. Совместно с руководством «Дома воина» и с ректором Ереванского государственного медицинского университета Арменом Мурадяном мы детально рассмотрим это предложение. Мы определим, каким образом, и какой группой мы отправим наших ребят в Иерусалим для получения психологической поддержки», - сказал Кочарян.

По словам председателя комиссии, это свидетельствует о важной роли церкви.