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В Оттаве торжественно был поднят флаг Республики Армения

В Оттаве торжественно был поднят флаг Республики Армения

По случаю тридцатой годовщины Независимости Республики Армения перед мэрией Оттавы состоялась торжественная церемония поднятия флага Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Канаде сообщило, что с посланиями выступили мэр Оттавы Джим Уотсон, посол Анаит Арутюнян. В мероприятии участвовали послы ряда стран, представители МИД Канады, епархиальные руководители Армянской Апостольской церкви, члены армянских организаций и общины.
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