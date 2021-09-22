В Оттаве торжественно был поднят флаг Республики Армения
09:50, 22 Сентябрь, 2021
По случаю тридцатой годовщины Независимости Республики Армения перед мэрией Оттавы состоялась торжественная церемония поднятия флага Республики Армения.Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Канаде сообщило, что с посланиями выступили мэр Оттавы Джим Уотсон, посол Анаит Арутюнян. В мероприятии участвовали послы ряда стран, представители МИД Канады, епархиальные руководители Армянской Апостольской церкви, члены армянских организаций и общины.
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