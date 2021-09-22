Цены на цветные металлы - 21-09-21

ЛОНДОН, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.75% и составила 2878.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.27% и составила 9107.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.14% и составила 2170.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.68% и составила 18920.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.04% и составила 34100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.31% и составила 3020.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 12.54% и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 3.65% и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.