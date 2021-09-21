Послание премьер-министра Пашиняна по случаю 30-летия Независимости Республики Армения

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян на площади Республики в Ереване принял участие в главном мероприятии, посвященном Дню независимости Республики Армения. В мероприятии приняли участие президент Республики Армения, председатель Национального собрания, вице-премьеры, представители законодательной, исполнительной и судебной властей и граждане.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с поздравительным посланием по случаю 30-летия Независимости Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства в своем послании отметил:

“Многоуважаемый президент Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые члены правительства, Совета безопасности,

Депутаты Национального Собрания,

Уважаемые представители судебной власти,

Уважаемые родители, родственники погибших воинов,

Уважаемые присутствующие,

Прежде всего, прошу минутой молчания почтить память всех наших воинов, отдавших жизнь за Родину и ее независимость.

Спасибо.

Ты вся изранена, земля, и всё же ты жива,

Стоишь готовая сказать заветные слова.

И веришь ты, что на твоем таинственном пути

Тебе сама судьба, сам бог поможет их найти.

Мы ждем великих слов твоих, мы напрягаем слух,

Ты станешь той страной, куда стремится вольный дух.

Священный мой край,

Бесценный мой край! (пер. М. Павлова)

Эти строки Ованеса Туманяна, наверное, точнее всего отражают веху, в которой находится сейчас наша родина, Республики Армения, которой уже 30 лет. Что мы увидим, если оглянемся на 30-летнюю историю нашего независимого государства? Мы увидим успехи и неудачи, мы увидим победы и поражения, мы увидим слезы и радость, мы увидим вдохновение и отчаяние, мы увидим восхищение и разочарование, мы увидим войны, победу в войне и поражение в войне.

Тяжесть 44-дневной войны 2020 года висит на этой площади, и, возможно, это обстоятельство является символом пути, о котором говорит великий Туманян. Как жить после этой трагедии, как смотреть в глаза детям, вдовам, отцам и матерям погибших, как сделать так, чтобы их жертва не считалась бессмысленной?

Эта формула, наверное, является нашей самой большой задачей: сформулировать ориентиры нашей жизни и нашего будущего на этой вехе 30-летней независимости на ближайшие десятилетия независимого государства. Формулировка, которую я представляю, выглядит так:

История показала и доказала, что победа в войне не всегда была победой, точно так же, как поражение в войне не всегда было поражением. Мы должны превратить наше поражение в победу, но мы также должны преобразовать нашу формулу победы, потому что история показала, что для победы не обязательно, иногда даже не нужно одерживать победу над другими. Победить - значит одержать победу над отчаянием, одержать победу над безысходностью, одержать победу над судьбой, одержать победу над смертью.

А что же с жертвами?

Они пали, чтобы Армения жила, они пали, чтобы Арцах жил! И пока жива Армения, пока жив Арцах, живы и они! Если развивается Армения, если развивается Арцах, их жертва достигла своей цели, потому что речь идет о Родине их детей, их братьев и сестер, Родине детей последних.

И я хочу, чтобы мы видели присутствие наших мучеников сегодня рядом с нами, видели в них символ жизни, а не смерти, сделали их символом и залогом жизни и победы - победы над смертью, победы над отчаянием, победы над безысходностью.

Уже долгое время мы обсуждаем, каким проектом увековечить память жертв всех арцахских войн, чтобы это символизировало их присутствие, их жизнь рядом с нами. И мы решили создать Парк жизни в Ереванском ботаническом саду, где будут посажены деревья, символизирующие жизнь и присутствие всех жертв всех арцахских войн, а кульминацией парка станет Древо жизни, символизирующее жизни всех наших воинов, павших за Родину.

Это будет не мемориал, это будет парк жизни, где будут бегать, шуметь и играть дети, будет веселиться молодежь, взрослые будут гулять и беседовать, и этот парк будет о том, что наши воины погибли ради жизни всех этих людей, ради жизни Армении и Арцаха. И жизнь Армении, жизнь Арцаха, мирная и развивающаяся армянская государственность должны стать той победой, которую они создали.

Вот здесь, в самом центре этой яркой площади, окруженной флагами Армении и охраняемой Почетным караулом, вот эти деревья будут перенесены в Ботанический сад, символизируя начало новой эры в истории Республики Армения, начало эры мирного развития.

Живи Армения и возвышайся, живи Арцах и возвышайся ради мучеников, которые пали, чтобы ты встал на ноги!

Поздравляю с 30-летием Независимости Республики Армения!”