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Глава МИД Молдовы поздравил Арарата Мирзояна с Днем независимости Армении

Глава МИД Молдовы поздравил Арарата Мирзояна с Днем независимости Армении

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску направил поздравительное послание министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну по случаю 30-летия Независимости Республики Армения, выразив глубокое уважение своему армянскому коллеге и пожелав армянскому народу мира, солидарности и процветания. 

«Убежден, что традиционно дружественные отношения между нашими народами и странами и впредь будут служить прочной основой для развития молдавско-армянского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес», - как сообщает Арменпресс, отметил глава МИД Молдовы.

Нику Попеску выразил надежду, что министерства иностранных дел Республики Молдова и Республики Армения продолжат активный диалог по широкому кругу актуальных вопросов двусторонней повестки дня.


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