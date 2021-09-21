Истоки государственности в единстве, солидарности и национальном согласии: президент Армении 

Указами Президента Республики Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости Армении представители сфер обороны, безопасности, права, культуры, образования, искусства, спорта и др. награждены орденами и медалями, получили почётные звания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, за вклад в дело обеспечения обороны и безопасности Отечества, проявленные в ходе боевых действий храбрость и преданность группа военнослужащих и добровольцев награждена посмертно. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени посмертно награждён доброволец Артур Галстян, а военнослужащие срочной службы, рядовые Вачаган Акопян, Саргис Давтян и Манвел Хардалян, добровольцы Артур Ованнисян, Артак Аджоян, Нерсес Мовсесян, Гагик Мурадян, военнослужащий пограничных войск Службы национальной безопасности, рядовой Арутюн Арутюнян посмертно награждены Медалью «За боевую службу». Командир полка охраны общественного порядка (N-ской воинской части) войск Полиции Республики Армения, полковник Армен Варданян посмертно награждён орденом «Боевой крест» I степени.

В Президентской резиденции сегодня состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой президент Армен Саркисян вручил высокие государственные награды и поздравил с праздником Независимости.

Президент Республики Армен Саркисян отметил:

«Прежде всего, позвольте поздравить всех вас с праздником Независимости Армении, а вас, дорогие награждённые, также с получением наград и званий.

Они даются вам за ваш вклад в разные сферы.

Притом, эти награды имеют одну общую черту - они являются оценкой Родины; повторяю: они - оценка Родины. Поскольку число награждённых довольно велико, части из них, опять же в торжественных условиях, награды будут вручены в ближайшие дни. Одновременно, хочу отметить, что, к сожалению, ещё не все достойные оценены за свои заслуги перед Родиной.

Но, как говорил Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Ованнес Баграмян, «на Родину обижаться нельзя». Ованнес Баграмян, почти не живя в Армении в течение своей блестящей военной жизни, очень хорошо знал ценность Родины, ценность необходимости государственности. Знал ещё со времён Сардарапатского сражения, в котором участвовал с преданностью. К сожалению, Баграмян не увидел независимости Родины.

Сегодня, в день 30-летия провозглашения Республики Армения, важно присутствие армянской армии, солдат на этой церемонии – через несколько дней будет годовщина Второй Арцахской войны.

Сегодня здесь присутствуют также члены семей тех, кто награждён посмертно. Преклоняюсь перед памятью ваших сыновей, мужей, родных и перед всеми вами… Предлагаю минутой молчания почтить память наших соотечественников, пожертвовавших за Армению и Арцах своими жизнями в этой войне и во все времена…

Спасибо…

Независимость обретена общими усилиями нашего народа, благодаря преданности и участию всех.

Потому что главенствующей была идея иметь свободную и независимую Родину.

Независимой Армении тридцать лет. Каждый из прошедших 30 лет был годом своеобразного испытания. Последний год был самым тяжёлым по своим последствиям, проблемам, потерям и ранам. Спустя год после войны, кроме жертв и раненых, у нас ещё есть находящиеся в плену и без вести пропавшие сыны, множество пограничных и других нерешённых проблем.

В течение тридцати лет мы научились побеждать, в течение 30 лет у нас были многочисленные победы, в течение 30 лет у нас была великая победа. Однако 30 лет спустя мы видим, что за эти годы, наряду с успехами, были допущены и ошибки. Мы должны найти силы преодолеть их последствия.

Время предоставляет множество возможностей. Мы должны суметь эффективно распорядиться этим временем, нашим временем.

Вы именно те люди, кто смог правильно распорядиться временем, поставить его на службу Родине и народу, создавать и творить, трудиться и служить, защищать границы, защищать нашу национальную идентичность и наши ценности, в то же время быть носителями этих ценностей.

А самая большая ценность – государственность. Мы никогда не должны прекращать думать о независимости и государственности.

Должны иметь государственное мышление.

Истоки государственности в единстве, солидарности и национальном согласии.

Даже когда это согласие хрупко, оно может стать ключом к успеху.

Вновь поздравляю всех нас с Праздником Независимости Армении!

Пусть вечно живут Армения и Арцах!

Пусть Бог хранит наш народ в Армении, Арцахе и Диаспоре!»