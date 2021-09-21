Политическое доверие между Китаем и Арменией постоянно укрепляется: Ли Кэцян поздравил  Пашиняна

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

«Ваше Превосходительство, господин премьер-министр!

В связи с Днем Независимости Республики Армения сердечно поздравляю и шлю наилучшие пожелания Вам и правительству Армении!

Между Китаем и Арменией с прошлого года, преодолевая влияние пандемии, непрерывно укрепляется взаимное политическое доверие, неуклонно развивается сотрудничество в рамках совместной инициативы «Один пояс, один путь».

Я готов вместе с Вами приложить все усилия для поднятия на новый уровень наше взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, для придания нового содержания армяно-китайским отношениям.

Желаю Вам крепкого здоровья и всех благ!», - говорится в послании.