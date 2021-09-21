Российско-армянские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений: Мишустин поздравил Пашиняна
По случаю Дня независимости Республики Армения премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с государственным праздником Республики Армения - Днем независимости.
Российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, партнерства и союзничества, поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре.
Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а всем гражданам Армении - счастья и благополучия”.
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