ЕРЕВАН, 21 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Публика Дубая, которая, казалось бы, плохо знакома с классической музыкой, но сумела полюбить ее, с нетерпением ждала концерта Мальтийского филармонического оркестра под управлением известного виолончелиста Миши Майского и талантливого дирижера Сергея Смбатяна на международном фестивале InClassica.

Меломаны, жаждущие услышать новое, красивое, быстро заняли свои места на Coca-Cola Arena, аплодировали и потребовали, чтобы артисты вышли на сцену.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», солист, Смбатян и оркестр не заставили долго ждать, выйдя на сцену они исполнили произведения Грегори Алекса Велла, Чайковского, Йозефа Велла.

Публика приветствовала выступления скандированием «браво» и аплодировала артистам, чтобы они не уходили.

Воодушевленный теплым приемом и аплодисментами публики, главный дирижер оркестра Сергей Смбатян, который дирижировал несколькими оркестрами в рамках фестиваля, в том числе Государственным симфоническим оркестром Армении, художественным руководителем и главным дирижером которого он является, сказал, что этот вечер был для него особенным. «Важно, что у нас была возможность представить произведения мальтийских композиторов. Всегда приятно исполнять мальтийскую музыку», - подчеркнул Смбатян, добавив, что было впечатляющим работать со знаменитым и любимым виолончелистом Мишей Майским, человеком, который является настоящей легендой классической музыки. “Было просто замечательно репетировать с Майским и выступать на одной сцене”, - сказал Смбатян.

Миша Майский откровенно сказал, что концерт ему очень понравился, потому что публика в Дубае очень эмоциональная. «На самом деле, я был удивлен таким приемом, учитывая, что это нетрадиционный зал для классической музыки. Было очень приятно выступить с Мальтийским филармоническим оркестром и Сергеем Смбатяном - они со страстью относятся к музыке. С Смбатяном мы поговорили и договорились о программах. Не исключено, что мы также выступим в Армении. Я уже был в Армении, у меня очень хорошие воспоминания», - подчеркнул виолончелист.

Говоря о фестивале InClassica, музыкант сказал, что в нем есть послание надежды. «Ведь музыка объединяет людей со всего мира. Замечательно, что, несмотря на проблемы, вызванные эпидемией, было организовано такое масштабное мероприятие», - заключил Майский.

Крупнейшее музыкальное событие в Дубае, 10-й Международный музыкальный фестиваль InClassica, проходит в Дубае с 28 августа по 26 сентября. Он организован Европейским фондом содействия культуре (EUFSC, под председательством Константина Ишханова) и SAMIT Event Group. Резидент-композитор фестиваля - Алексей Шор.

Среди участников международного фестиваля InClassica - «Грэмми» и лауреат премии Эвери Фишера скрипач Гил Шахам, народный артист России, лауреат Государственной премии России, известный пианист Денис Мацуев, «Эмми», лауреат премии ECHO Klassik Awards, оперная певица Дэниэл де Низ, двукратный лауреат премии «Гремми», пятикратный лауреат Премии Эдисона в области классической музыки, скрипач Максим Венгеров и другие известные артисты.

Лауреат премии» Грэмми", двукратный лауреат Gramophone Classical Music Award, пятикратный лауреат Edison Classical Music Award, скрипач Максим Венгеров и другие известные артисты.

Анжела Амбарцумян

Фото Алексея Молчановского