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Глава МИД Армении с рабочим визитом отправится в Нью-Йорк

Глава МИД Армении с рабочим визитом отправится в Нью-Йорк

21 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отправится в Нью-Йорк. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что в рамках визита запланированы и двусторонние встречи с коллегами.

Состоится встреча и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.


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