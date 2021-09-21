Глава МИД Армении с рабочим визитом отправится в Нью-Йорк
21 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отправится в Нью-Йорк. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что в рамках визита запланированы и двусторонние встречи с коллегами.
Состоится встреча и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 14:26 Араик Арутюнян посетил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна
- 14:21 Сергей Смбатян, Миша Майский и Мальтийский филармонический оркестр на фестивале InClassica были приняты на "бис"
- 13:51 Италия уверена в будущем отношений с Арменией: президент Италии поздравил Армена Саргсяна
- 13:36 Мы обязаны своей работой укреплять ценности независимой государственности: председатель НС Арцаха
- 12:52 Папа Римский Франциск направил президенту Армении Армену Саргсяну поздравительное послание
- 12:45 В Президентском дворце состоялась церемония награждения
- 12:34 Генеральный секретарь ОЧЭС по случаю Дня Независимости поздравил Арарата Мирзояна
- 12:02 Глава МИД Армении с рабочим визитом отправится в Нью-Йорк
- 11:58 Президент Армении в Ераблуре почтил память героев, павших за независимость и защиту Родины
- 11:55 В Армении подтверждено 494 новых случаев заражения COVID-19
- 11:51 Между РФ и Арменией налажено сотрудничество в разных сферах: Владимир Путин
- 11:42 Эмир и премьер-министр Катара поздравили с 30-летием Независимости Армении
- 11:42 Готов вместе с Вами приложить усилия для укрепления наших отношений: Си Цзиньпин - Армену Саргсяну
- 11:34 Франция рядом с Арменией, чтобы помочь преодолеть вызовы войны в Арцахе: Эммануэль Макрон
- 11:32 Послание Католикоса Всех Армян Гарегина II по случаю Дня Независимости Республики Армения
- 11:27 Белоруссия и Армения должны полноценно использовать потенциал сотрудничества: Лукашенко
- 11:17 США продолжат предпринимать меры по освобождению армянских пленных: Джо Байден
- 11:03 США привержены политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта: Блинкен
- 10:55 Сплотимся вокруг Родины и построим светлое будущее: Католикос Великого Дома Киликийского Арам I
- 10:26 Султан Омана поздравил президента Армении, пожелал армянскому народу прогресса и процветания
- 10:18 В будущем армяно-американских отношений мы видим позитив: посол США в Армении
- 10:04 Мы должны выйти из ситуации с высоко поднятой головой и идти вперед: президент РА
- 09:50 Независимость была и есть наш выбор: поздравительное послание председателя НС Республики Армения
- 09:25 Армяне всего мира отмечают 30-летие независимости Армении
- 09:10 Европейские индексы снизились - 20-09-21
15:50, 17.09.2021
Просмотрели 1324 раз Филипп Киркоров прибыл в Ереван
17:18, 18.09.2021
Просмотрели 1264 раз Никому не удастся убрать флаг Арцаха. Ален Симонян
19:57, 16.09.2021
Просмотрели 1263 раз Москва довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями в Лачине: Захарова
16:40, 19.09.2021
Просмотрели 1187 раз Эрдоган коснулся армяно-турецких отношений
15:44, 16.09.2021
Просмотрели 1141 раз Армения, Россия, Иран, Беларусь, Индия: в «Armenia Expo 2021» участвует около 200 организаций