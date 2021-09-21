Глава МИД Армении с рабочим визитом отправится в Нью-Йорк

21 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отправится в Нью-Йорк. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что в рамках визита запланированы и двусторонние встречи с коллегами.

Состоится встреча и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.