Между РФ и Арменией налажено сотрудничество в разных сферах: Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин по случаю 30-летия провозглашения Независимости Республики Армения направил президенту Республики Армения Армену Саргсяну и премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну поздравительные послания.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах и конструктивное взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

«Отношения с Арменией основаны на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в союзническом духе, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», - подчеркнул президент России.