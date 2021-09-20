Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении

Мероприятия, посвященные 30-летию независимости Республики Армения, начнутся в 09:00 часов утра – с посещения военного пантеона «Ераблур».

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из правительства РА.

Утром высокопоставленные лица посетят воинский пантеон Ераблур, а затем, в 12:00 часов, в резиденции президента РА состоится церемония награждения. По случаю 30-летия Независимости с 14:00 часов по ряду улиц столицы пройдут шествия правоохранительных органов РА. Главное мероприятие, посвященное Дню Независимости, состоится в 20:00 часов на площади Республики Еревана, вход на которую свободный», - отмечают в правительстве.

Вечером на площади Республики состоится концерт, в программе которого —произведения классической музыки.