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Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении

Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении

Мероприятия, посвященные 30-летию независимости Республики Армения, начнутся в 09:00 часов утра – с посещения  военного пантеона «Ераблур». 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщают из правительства РА.

Утром высокопоставленные лица посетят воинский пантеон  Ераблур, а затем, в 12:00 часов, в резиденции президента РА состоится церемония награждения. По случаю 30-летия Независимости с 14:00 часов  по ряду улиц столицы пройдут шествия правоохранительных органов РА. Главное мероприятие, посвященное Дню Независимости, состоится в 20:00 часов на площади Республики Еревана, вход на которую свободный», - отмечают в правительстве.

Вечером на площади Республики состоится концерт, в программе которого —произведения  классической музыки.

 


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