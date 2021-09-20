Невозможно представить Армению без Арцаха․ Карапетян инвестирует в Арцах 50 миллионов долларов

Задача компании «Ташир» - обеспечить Арцаху стабильное и безопасное будущее.

Как передает Арменпресс, об этом сказал председатель "Ассоциации армянских бизнесменов", президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян в своейречи на открытии Armenian Business Forum-2021в Ереване, представляя программы группы компаний "Ташир" для следующие пять лет.

«Невозможно представить Армению без Арцаха. Мы всегда уделяли особое внимание народу Арцаха. Мы продолжим делать это и в будущем. Мы выделим около 50 миллионов долларов на развитие экономики Республики Арцах и реализацию программ, направленных на благосостояние народа Арцаха», - сказал Карапетян.

Армянский бизнесмен надеется, что в ближайшее время у бизнеса появятся новые программы и инициативы.

«Я убежден, что в наших руках - создать новые возможности, которые сделают Армению сильной страной и докажут всему миру одно: нас мало, но нас армянами зовут», - заключил Самвел Карапетян.