В следующем году пропускная способность КПП Верхний Ларс увеличится в 6,5 раз. Дмитрий Вольвач

В 2022 году пропускная способность КПП Верхний Ларс увеличится в 6,5 раза.

Как передает Арменпресс, об этом заявил в беседе с журналистами заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвачв ходе дискуссии «Армяно-российское экономическое сотрудничество. Перспективные проекты»в рамках Armenian Business Forum-2021в Ереване.

Вице-министр вначалесообщил, что ведется работа по устранению барьеров для взаимной торговли между двумя странами, а затем рассказал о реконструкции КПП Верхний Ларс.

«До середины 2022 года завершится реконструкция пункта КПП Верхний Ларс по пассажирским автомобилям, а к концу 2022 года - реконструкция КПП по грузоперевозкам.

Пропускная способность в Верхнем Ларсе увеличится в 6,5 раз— до 2650 грузовиков в день с возможностью увеличения до 3000 автомобилей в день», - сказал Вольвач.

Замминистра посчитал это серьезным практическим шагом для двустороннего сотрудничества, для взаимодействия в рамках ЕАЭС, роста товарооборота, а также для облегчения работ.