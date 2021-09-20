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Вопрос об открытии коридора в Нахиджеван через территорию Армении не обсуждается. Вице-премьер РФ

Вопрос об открытии коридора в Нахиджеван через территорию Армении не обсуждается. Вице-премьер РФ

Трехсторонняя рабочая группа не обсуждает вопрос открытия коридора по территории Республики Армения в Нахичеван. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на брифинге с журналистами, отвечая на уточняющий вопрос журналиста.

«Нет, этот вопрос не обсуждается. Обсуждается вопрос о разблокировании экономических и транспортных маршрутов на Южном Кавказе», - сказал Оверчук.

 

 

 


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