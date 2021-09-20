Следует использовать любую возможность для стабилизации ситуации в регионе. Мгер Григорян

По мнению вице-премьера Мгера Григоряна, для стабилизации ситуации в регионе необходимо использовать любую возможность.

В ходе брифинга один из журналистов напомнил, что армянская сторона неоднократно заявляла, что Армения не возобновит переговоры с Азербайджаном без вывода азербайджанских войск с территории Армении и возвращения армянских военнопленных. А между тем, по сути, переговорывозобновлены.

«Любой шанс, который стабилизирует ситуацию в регионе, принесет мир, должен быть использован», - как передает Арменпресс, сказал Мгер Григорян в ответ на напоминание, отметив, что с Азербайджаном необходимо вести переговоры,говорить.

Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы, вице-премьер сказал, что на данный момент решения по восстановлению железных дорог региона уже видимы для трехсторонней рабочей группы, поскольку речь идет о восстановлении тех железных дорог, которые когда-то существовали и функционировали.

«В этой связи мы больше сконцентрированы на правовые решения по организации пограничного, таможенного, фитосанитарного и других аналогичных функций контроля. Пожалуй, еще больше обсуждается вопрос технических решений с точки зрения восстановления дороги», - заключил Григорян.