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Следует использовать любую возможность для стабилизации ситуации в регионе. Мгер Григорян

Следует использовать любую возможность для стабилизации ситуации в регионе. Мгер Григорян

По мнению  вице-премьера Мгера Григоряна, для стабилизации ситуации в регионе необходимо использовать любую возможность. 

В ходе брифинга один из журналистов напомнил, что армянская сторона неоднократно заявляла, что Армения  не возобновит переговоры с Азербайджаном без вывода азербайджанских войск с территории Армении и возвращения армянских военнопленных. А между тем, по сути, переговорывозобновлены.

«Любой шанс, который стабилизирует ситуацию в регионе, принесет мир, должен быть использован», - как  передает Арменпресс,  сказал Мгер Григорян в ответ на напоминание, отметив, что с Азербайджаном необходимо вести переговоры,говорить.

Говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы, вице-премьер сказал, что на данный момент решения по восстановлению железных дорог региона уже видимы  для трехсторонней рабочей группы, поскольку речь идет о восстановлении тех железных дорог, которые когда-то существовали и функционировали.

«В этой связи мы больше сконцентрированы на правовые решения по организации пограничного, таможенного, фитосанитарного и других аналогичных функций контроля.  Пожалуй, еще  больше обсуждается вопрос технических решений с точки зрения восстановления  дороги», - заключил Григорян.

 

 


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