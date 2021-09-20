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В Армении от COVID-19 вакцинированы более 366 тысяч человек․ Вакцинация продолжается

В Армении от COVID-19 вакцинированы более 366 тысяч человек․ Вакцинация продолжается

Со старта  вакцинации 19 сентября от COVID-19 сделано 366 тысяч 779 прививок.

Как  передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армениясообщает, что первую дозу получили 237 тысяч 454 человека, вторую дозу - 129 тысяч 325 человек.

«Прививки  вакцинами CoronaVac (только 2-я доза), AstraZeneсa, Sputnik V, Sinovac можно проводить лицам старше 18 лет по принципу добровольного применения. 

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи в течение всех дней недели. Смена устанавливается в субботу-воскресенье с 10:00 до 16:00 часов», - сообщили в Минздраве РА, предупредив, что следует заранее позвонить и зарегистрироваться в любой поликлинике, независимо от прописки.

Иностранным гражданам также можно сделать прививки в Армении, прививки бесплатные.


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