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На территории Национального парка «Аревик» продолжаются работы по  пожаротушению

На территории Национального парка «Аревик» продолжаются работы по  пожаротушению

Работы по тушению пожара, возникшего 15 сентября на территории Национального парка «Аревик», возобновились 19 сентября в 07:30 часов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в «Аревик» выехали оперативные группы пожарно-спасательных отрядов регионального спасательного управления МЧС, спасательная группа  Центра по проведению работ  специального назначения спасательного  и три боевых расчета.

Согласно  источнику, сгорело около 200 га растительности. 

По сообщению МЧС РА, в тушении пожаров принимают участие 79 спасателей и 12 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур». 

Подробнее о предыдущих работах по тушению пожаров ознакомьтесь  здесь.


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