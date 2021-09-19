На территории Национального парка «Аревик» продолжаются работы по  пожаротушению

Работы по тушению пожара, возникшего 15 сентября на территории Национального парка «Аревик», возобновились 19 сентября в 07:30 часов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в «Аревик» выехали оперативные группы пожарно-спасательных отрядов регионального спасательного управления МЧС, спасательная группа Центра по проведению работ специального назначения спасательного и три боевых расчета.

Согласно источнику, сгорело около 200 га растительности.

По сообщению МЧС РА, в тушении пожаров принимают участие 79 спасателей и 12 сотрудников ГНКО биосферного заповедника «Зангезур».

Подробнее о предыдущих работах по тушению пожаров ознакомьтесь здесь.