Посол Копыркин доволен ходом выборов в Государственную Думу РФ в Армении

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва проходят и в Армении. В беседе с журналистами посол России Сергей Копыркин сказал, что всего в Армении открыты шесть избирательных участков: в посольстве России, в аэропорту Эребуни и в Гюмри, из которых один в Генеральном консульстве России и три - на 102-й российской военной базе.

«Голосование проходит нормально. В соответствии с российским законодательством приняты все необходимые меры для обеспечения свободного волеизъявления граждан России», - как передает Арменпресс, сказал посол России в Армении.

Копыркин оценивает активность голосующих граждан как нормальную. По словам дипломата, на избирательном участке в посольстве России уже проголосовало около 300 граждан. По словам российского посла, в Ереване и Гюмри зарегистрировано около 20 тысяч граждан России, но приехать и принять участие в голосовании может любой желающий, имеющий российский паспорт.

В России проходят выборы в Государственную Думу. В связи с эпидемией они проходят три дня, 17-19 сентября.