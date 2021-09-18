Никому не удастся убрать флаг Арцаха. Ален Симонян

Спикер НС РА Ален Симонян считает, что остановка автобуса, перевозящего арцахских детей, это не что иное, как стремление воздействовать на эмоции людей мелкими действиями.

Как передает Арменпресс, такое убеждение высказал спикер НС РА Ален Симонян в беседе с журналистами в Гюмри18 сентября, комментируя действия азербайджанцев в связи с автобусом, перевозящим детей Арцаха по дороге Горис-Капан.

«Я думаю, что никто не сможет убрать флаг Арцаха, герб Арцаха. Напрасные, мелкие действия, которые больше рассчитаны на воздействие на эмоции людей, но они не сработают», - сказал Ален Симонян.

17 сентября азербайджанцы остановили автобус с армянскими номерами, в котором ехали дети из Арцаха. Азербайджанский солдат стер с машины арцахский флаг.

Арменуи Мхоян