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В Полицию РА явился разыскиваемый правоохранительными органами РФ

В Полицию РА явился разыскиваемый правоохранительными органами РФ

Благодаря разъяснительной работе сотрудников Арагацкого отделения Полиции РА, в 12.30 часов  17 сентября в отделение явилась Ширин Ф., которая с 26 апреля 2008 года находится в розыске, объявленном  правоохранительными органами России по обвинению, соответствующему  ч.3 ст. 264 УК РФ (ДТП со смертельным исходом), выбранная  мера пресечения - арест. 

Как  передает Арменпресс, Полиция РА сообщает, что инициатор розыска был проинформирован о явке разыскиваемого лица.


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