В Полицию РА явился разыскиваемый правоохранительными органами РФ

Благодаря разъяснительной работе сотрудников Арагацкого отделения Полиции РА, в 12.30 часов 17 сентября в отделение явилась Ширин Ф., которая с 26 апреля 2008 года находится в розыске, объявленном правоохранительными органами России по обвинению, соответствующему ч.3 ст. 264 УК РФ (ДТП со смертельным исходом), выбранная мера пресечения - арест.

Как передает Арменпресс, Полиция РА сообщает, что инициатор розыска был проинформирован о явке разыскиваемого лица.