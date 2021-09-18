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ОДКБ заявила о совместном бюджете в военной сфере

ОДКБ заявила о совместном бюджете в военной сфере

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности объявили о совместном бюджете –  на цели исследований и экспериментальных разработок в военной области.  

Как  передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".  

Он подчеркнул, что это новая инициатива. «Мы переходим от простых вербальных координаций к более серьезной интеграции», - сказал Борисов.


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