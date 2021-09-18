ОДКБ заявила о совместном бюджете в военной сфере
13:30, 18 Сентябрь, 2021
Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности объявили о совместном бюджете – на цели исследований и экспериментальных разработок в военной области.
Как передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".
Он подчеркнул, что это новая инициатива. «Мы переходим от простых вербальных координаций к более серьезной интеграции», - сказал Борисов.
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