ОДКБ заявила о совместном бюджете в военной сфере

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности объявили о совместном бюджете – на цели исследований и экспериментальных разработок в военной области.

Как передает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".

Он подчеркнул, что это новая инициатива. «Мы переходим от простых вербальных координаций к более серьезной интеграции», - сказал Борисов.