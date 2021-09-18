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Фракция «Айастан» утверждает, что ГД отказывается организовать обсуждение ситуации в Сюнике

Фракция «Айастан» утверждает, что ГД отказывается организовать обсуждение ситуации в Сюнике

Фракция «Айастан» Национального Собрания Республики Армения распространила заявление, в котором утверждается, что фракция «Гражданский договор», составляющая правящее большинство в  парламенте, не собирается организовать обсуждения относительно  ситуации в Сюникской области. 

Фракция отмечает, что «обстановка на отрезке  Воротан-Шурнух дороги Горис-Капан остается напряженной». 

«13 сентября фракция «Айастан» Национального Собрания РА инициировала обсуждение ситуации в Сюникской области с участием директора Службы национальной безопасности и других официальных лиц. 

 До сегодняшнего дня парламентское большинство не организовало эту дискуссию, фактически отказываясь от своих полномочий по осуществлению парламентского контроля и обязанности нести ответственность перед народом», -  передает Арменпресс со ссылкой на заявление фракции «Айастан». 

Фракция «Армения» отметила также, что «решить вопросы безопасности и обеспечить достойный мир можно только в случае формирования нового правительства».


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