В результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле есть раненые

В Кабуле произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате которого ранены как минимум два человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLO News.

Информации о состоянии здоровья пострадавших нет. На данный момент неизвестно, кто будет нести ответственность за взрыв.