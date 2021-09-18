В результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле есть раненые
В Кабуле произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате которого ранены как минимум два человека.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLO News.
Информации о состоянии здоровья пострадавших нет. На данный момент неизвестно, кто будет нести ответственность за взрыв.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 12:45 Премьер-министр направил поздравительное послание президенту Чили
- 12:15 США назвали Францию «жизненно важным партнером»
- 11:58 Экс-посол США в Армении Джон Ордуэй - в Ереване
- 11:55 Посол Армения награжден эмиром Государства Катар высшим орденом «Аль-Ваджба»
- 11:52 В Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3
- 11:36 Возобновлены работы по пожаротушению на территории национального парка «Аревик»
- 11:36 В результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле есть раненые
- 11:30 Президент Арцаха принял исполняющего обязанности ректора ЕГУ
- 11:16 COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 1011 новых случаев
- 11:03 Армен Саркисян приглашает участников Summit of Minds на III Армянский саммит идей
- 10:39 Франция срочно вызвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии
- 10:16 Военнослужащий арестован по обвинению в нарушении правил воинской службы или дежурства
- 10:06 Европейские индексы снизились - 17-09-21
- 10:05 Американские индексы снизились - 17-09-21
- 10:04 Цены на цветные металлы - 17-09-21
- 10:03 Цены на драгоценные металлы снизились - 17-09-21
- 10:03 Цены на нефть снизились - 17-09-21
- 17.09-21:28 СНБ Арцаха опровергает слухи о нахождении в Арцахе азербайджанцев с иранскими паспортами
- 17.09-20:15 Поисковые операции в Арцахе уже второй день подряд не дали результатов
- 17.09-19:32 Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму РФ
- 17.09-19:22 Названы самые опасные в период пандемии страны для туристов
- 17.09-19:11 В Украине состоялось освящение армянского хачкара
- 17.09-19:03 Предстоящие на 18 сентября мероприятия
- 17.09-19:00 В рамках крупномасштабных учений проведены операции по наступательному бою разведгрупп
- 17.09-18:50 Вице-премьер рассказал о работе по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе
16:55, 11.09.2021
Просмотрели 1107 раз Соединенные Штаты не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Посол
16:57, 14.09.2021
Просмотрели 995 раз Только всеобъемлющее решение может нормализовать отношения между Ереваном и Баку: ответ посольства США на заявление Баку
17:09, 15.09.2021
Просмотрели 994 раз Азербайджан закрывает дорогу в ответ заявление Армении об отсутствии положения о “коридорах”: Пашинян
15:44, 16.09.2021
Просмотрели 942 раз Армения, Россия, Иран, Беларусь, Индия: в «Armenia Expo 2021» участвует около 200 организаций
19:57, 16.09.2021
Просмотрели 914 раз Москва довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями в Лачине: Захарова