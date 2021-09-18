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В результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле есть раненые

В результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле есть раненые

В Кабуле произошел взрыв  заминированного автомобиля, в результате  которого  ранены как  минимум два человека.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLO News. 

Информации о состоянии здоровья пострадавших нет. На данный момент неизвестно, кто будет нести ответственность за взрыв.


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