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Франция срочно вызвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии

Франция срочно вызвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии

Франция немедленно вызвала своих послов в США и Австралии для консультаций в Париж. 

Как  передает Арменпресс, такой шаг французской стороны последовал за заявлением двух стран от 15 сентября, согласно которому будет начато сотрудничество в сфере безопасности с Соединенным Королевством, а официальная Канберра расторгла договор о поставке подводных лодок с Парижем. 

«По распоряжению президента Эммануэля Макрона я приказал немедленно вызвать наших послов в США и Австралии в Париж для консультаций.  Это решение вызвано серьезностью заявлений, сделанных Австралией и США 15 сентября», - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. 

Он подчеркнул, что подобное поведение между  союзниками и партнерами недопустимо. 

Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября о запуске нового партнерства в области безопасности - AUKUS. По этому соглашению, Австралия намерена построить не менее восьми атомных подводных лодок с помощью американских технологий, первая из которых будет в строю в 2036 году, а также пополнить свои вооруженные силы крылатыми ракетами США. С этой целью Австралия расторгла крупнейшее в своей истории оборонное соглашение с Францией. Французская сторона назвала такие шаги «ударом в спину».


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