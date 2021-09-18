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Военнослужащий арестован по обвинению в нарушении правил воинской службы или дежурства

Военнослужащий арестован по обвинению в нарушении правил воинской службы или дежурства

Следственный отдел 9-го гарнизона Военного следственного управления Следственного комитета Республики Армения  продолжает предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по делу о смертельном огнестрельном ранении одного военнослужащего и огнестрельных ранениях еще одного военнослужащего.

 Об этом  Арменпресс сообщили в Следственном комитете Республики Армения. 

В результате неотложных следственных и иных судебно-процессуальных действий   выявлен ряд обстоятельств происшествия, имеющих существенное значение для  расследования, в том числе личность лица, совершившего очевидное преступление и  являющегося военнослужащим той же воинской части. 

Ранее  сообщалось, что последний был задержан по подозрению в нарушении правил воинской службы  или несения  дежурства. 

При совокупности полученных достаточных доказательств ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса РА. Орган, ведущий производство, обратился в суд с ходатайством о его аресте в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено. 

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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