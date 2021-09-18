Военнослужащий арестован по обвинению в нарушении правил воинской службы или дежурства

Следственный отдел 9-го гарнизона Военного следственного управления Следственного комитета Республики Армения продолжает предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по делу о смертельном огнестрельном ранении одного военнослужащего и огнестрельных ранениях еще одного военнослужащего.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете Республики Армения.

В результате неотложных следственных и иных судебно-процессуальных действий выявлен ряд обстоятельств происшествия, имеющих существенное значение для расследования, в том числе личность лица, совершившего очевидное преступление и являющегося военнослужащим той же воинской части.

Ранее сообщалось, что последний был задержан по подозрению в нарушении правил воинской службы или несения дежурства.

При совокупности полученных достаточных доказательств ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса РА. Орган, ведущий производство, обратился в суд с ходатайством о его аресте в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.