Названы самые опасные в период пандемии страны для туристов

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии подытожил данные о количестве заболевших COVID-19 немецких туристов по странам и составил список самых опасных направлений. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

По данным RKI, за последние четыре недели в Германии выявили 87 572 инфицированных, из которых 26 218 пациентов назвали в качестве места заражения другие государства.

"Большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны инфицирования заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих", — добавили в институте.

Около 5,7 тысячи пациентов подхватили вирус в непризнанном Косово. На третьем месте находится Хорватия, где заразились почти две с половиной тысячи немцев. Также в десятке антирейтинга оказались популярные у туристов Греция и Италия.