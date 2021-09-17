Вице-премьер рассказал о работе по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе

В процессе экономической и транспортной разблокировки в регионе возможные решения по возобновлению работы железных дорог более видимы, чем в случае с автомобильными дорогами. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал вице-премьер Мгер Григорян, коснувшись деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе.

По словам Мгера Григоряна, последнее заседание рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана состоялось около месяца назад. Однако для «зрелости» повестки разблокировки необходима экспертная работа.

Отвечая на вопрос о том, какая линия более целесообразна для армянской стороны - открытие железной дороги Иджеван-Агстафа или железной дороги, проходящей через Сюник, вице-премьер подчеркнул, что заявление от 11 января предполагает разблокировку как таковую, а не по конкретным направлениям.

«Да, у каждого направления есть свои проблемы технического или экономического обоснования, но все же я считаю неправильным акцентировать внимание на направлениях, потому что речь идет о разблокировке в регионе, а это означает, что все возможные пути должны быть открыты или разблокированы.

Давайте посмотрим на проблему с этой точки зрения, а это значит, что открытие всех направлений, думаю, - лучшее решение. Но это должно быть реализовано в случае реализации наших пограничных, таможенных, фитосанитарных и других контрольных функций, и все должно регулироваться нормами правовой базы стран СНГ», - сказал Мгер Григорян.