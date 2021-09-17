В Армении мало призывов со стороны врачей о необходимости вакцинации против коронавируса. Об этом в беседе с Арменпресс сказал глава Армянской ассоциации репродуктивной медицины, гинеколог-репродуктолог Эдуард Амбарцумян, добавив, что медицинское сообщество должно больше призывать граждан, подчеркивая необходимость вакцинации против COVID-19.

«Сегодня в развитых европейских странах почти 100% граждан получили хотя бы 1 дозу вакцины. Говорить о том, что вакцины несерьезны и изучены, просто бессмысленно. Даже Папа Римской несколько дней назад призвал всех сделать прививки. Я призываю нашу Национальную академию наук также выступить на эту тему, призвать людей пройти вакцинацию», - сказал Амбарцумян, добавив, что сейчас Армения стоит перед национальной трагедией.

Говоря о врачах, которые выступают против вакцины, специалист отметил, что они должны стать серьезнее, очнуться и Армянская медицинская ассоциация должна высказать свою позицию в отношении таких врачей.