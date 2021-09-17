CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана

Новые спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.

Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис заявил телеканалу, что на изображениях, сделанных компанией Maxar, видно, что на территории комплекса ядерных исследований в Йонбёне идет строительство завода по обогащению урана. Это, по мнению эксперта, может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.

"Последнее расширение в Йонбёне, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия", - отметил Льюис.

Он добавил, что ранее на объекте были предприняты усилия по увеличению площадей, что позволяет разместить на нем больше центрифуг для обогащения.

"Новая площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения еще тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащенного урана на 25 процентов", - заявил эксперт.

КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.