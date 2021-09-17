Использование террористических формирований в военно-политических целях неприемлемо: Пашинян

Армения заинтересована в эффективном пресечении угрозы международного терроризма в регионах ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, и использование террористических организаций некоторыми странами для достижения определенных военно-политических целей считает недопустимым. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Душанбе, об этом на совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Никол Пашинян поздравил присутствующих с 20-летием Шанхайской организации сотрудничества, отметив, что в последние годы ШОС превратилась в прочную платформу для сотрудничества в области региональной безопасности и сотрудничества. Премьер-министр также поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и организацию этой встречи.

«Наша встреча проходит в то время, когда радикальные изменения в Афганистане создали совершенно новую ситуацию в этой стране. Они существенное влияние оказывают не только на развитие событий в стране, в регионе, но и на дальнейшее развитие ситуации и событий во всем мире. Мы внимательно следим за развитием событий вокруг Афганистана», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что международное сообщество с оптимизмом смотрит на прекращение боевых действий, всеобщую амнистию государственных чиновников, намерение сформировать инклюзивное коалиционное правительство, уважение прав женщин в исламской правовой системе и желание искоренить производство наркотиков в стране.

«Быстрое и полное осуществление таких мер будет способствовать установлению мира, порядка и стабильности в стране. Мы должны констатировать, что на данном этапе эти намерения еще не нашли отражения в шагах, предпринятых талибами. Мы убеждены, что залогом прочного урегулирования в Афганистане является справедливый политический процесс с участием всех афганцев и всех этнических и религиозных общин страны», - сказал Пашинян.

Премьер-министр посчитал крайне важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, подтвердили свою готовность разрешать споры исключительно путем диалога и переговоров.

«Как государство-член ОДКБ мы хотим мира и спокойствия во всех сферах коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Армения глубоко заинтересована в эффективном сдерживании угрозы международного терроризма в регионах ОДКБ и ШОС. При отсутствии адекватного реагирования в нужный момент это может привести к дальнейшей эскалации ситуации с проникновением террористических сетей в соседние страны, особенно в зоны конфликтов. Мы решительно осуждаем терроризм и экстремизм во всех их формах и проявлениях. Использование террористических организаций некоторыми странами для достижения определенных военно-политических целей недопустимо», - сказал он.

По словам Пашиняна, Армения призывает к более тесному диалогу и к сотрудничеству, прежде всего на уровне правоохранительных органов, спецслужб, обмену информацией, опытом, а также к эффективным совместным действиям по нейтрализации угрозы терроризма в рамках этих организаций.