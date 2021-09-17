Организация объединенных наций должна взаимодействовать с движением "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Я считаю, что ООН должна взаимодействовать с "Талибаном"*, ООН должна играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент и мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам. Они страдали слишком много", - сказал Гутерреш.

Недавно Кабул посетил заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вслед за его поездкой "Талибан"* заверил ООН, что снимет препятствия для работников этой и других международных организаций. В частности, талибы пообещали, что устранят препятствия для оказания помощи со стороны ООН и для всех связанных с ней проектов, действующих под контролем ООН и других международных организаций. Кроме того, талибы обязались "защищать жизни и собственность гуманитарных работников и относиться к ним почтительно",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, талибы дали слово охранять неприкосновенность объектов ООН и всех других гуманитарных организаций и пообещали разработать соответствующий механизм на основе взаимного согласия. Они также попросили оказать международную поддержку в ряде областей, в том числе в восстановлении, антинаркотических программах, в экономическом содействии, возврате афганцев на безопасной основе.