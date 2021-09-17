В Австралии могут появиться новые американские базы, заявили в Канберре

США усилят свое военное присутствие в Австралии, прорабатывается размещение американских военных баз на постоянной основе на юге континента, сообщил в пятницу в программе Today телеканала 9News австралийский министр обороны Питер Даттон.

"Некоторые будут на постоянной основе, мы прорабатываем их численность. Большие возможности в этом на севере Австралии, где могут базироваться эти люди, но и в южных штатах тоже", - сказал министр.

В настоящее время в Австралии действуют две военные базы США - разведцентр на севере страны в Алис-Спрингс и военно-морская база в Эксмауте в штате Западная Австралия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты говорят, что привезут все виды самолетов: бомбардировщики, разные разведывательные самолеты", - сказал Даттон.

"Мы многое можем сделать, в морском пространстве, в воздушном пространстве, и также есть большие возможности здесь для австралийской промышленности", - подчеркнул министр.

Накануне президент США Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявили о создании нового военного партнерства AUKUS, которое предполагает строительство на основе американских и британских технологий атомных подводных лодок для Австралии.

Для этого власти Австралии разорвали крупнейший контракт на строительство обычных подлодок в Францией. Вместе с тем, как сообщил Даттон, атомные подлодки Австралия сможет спустить на воду только к концу 30-х годов.