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Суд Лондона засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет

Суд Лондона засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет

Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает РБК со ссылкой на BBC.

Все это время конверт будет находиться в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона, где хранятся еще 30 завещаний умерших членов королевской семьи и приближенных Елизаветы II.

Сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет. Это, как сообщают журналисты, может помочь сохранить в тайне некоторые аспекты частной жизни правящего монарха и ее окружения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Исключение было сделано лишь однажды. В 1997 году было вскрыто завещание принцессы Дианы Уэльской, согласно которому она оставила имущество сыновьям Уильяму и Гарри.

 


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