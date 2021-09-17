Суд Лондона засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет

Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает РБК со ссылкой на BBC.

Все это время конверт будет находиться в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона, где хранятся еще 30 завещаний умерших членов королевской семьи и приближенных Елизаветы II.

Сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет. Это, как сообщают журналисты, может помочь сохранить в тайне некоторые аспекты частной жизни правящего монарха и ее окружения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Исключение было сделано лишь однажды. В 1997 году было вскрыто завещание принцессы Дианы Уэльской, согласно которому она оставила имущество сыновьям Уильяму и Гарри.