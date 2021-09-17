Надо начать определенный процесс: вице-премьер о делимитации и демаркации границы

Надо начать процесс делимитации и демаркации границы. Об этом в беседе с журналистами, отвечая на вопрос «Арменпресс», о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что инциденты на дороге Капан-Горис в очередной раз подтверждают необходимость начала работ по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он заявил: «Я думаю, что необходимо начать определенный процесс».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного дистанционного брифинга 16 сентября заявила, что ситуация на проблемных участках межгосударственной дороги Капан-Горис, в том числе проверка азербайджанцами иранских грузовиков и взимание денег с водителей, в очередной раз подтверждает необходимость начала работ по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

«Предложения России по этому поводу переданы и Баку, и Еревану. Мы надеемся, что в скором времени получим ответы. В то же время мы на самом высоком уровне продолжим наши совместные усилия и с Азербайджаном и с Арменией по разблокировке транспортных связей в регионе, в соответствии с трехсторонними договоренностями, достигнутыми 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - сказала она.