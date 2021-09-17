Главы МИД Армении и Индии обсудили вопросы региональной и международной безопасности

16 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Как передает «Арменпресс», МИД Армении сообщает, что собеседники затронули широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение высоким уровнем традиционных армяно-индийских теплых отношений, основанных на тесных связях. Обе стороны выразили готовность поднять сотрудничество на качественно новый уровень.

Стороны договорились приступить к предметным обсуждениям сотрудничества по конкретным программам в различных сферах. В этом контексте была подчеркнута важность активизации взаимных визитов на высшем уровне.

Министры Арарат Мирзоян и Субраманьям Джайшанкар с удовлетворением отметили сотрудничество Армении и Индии и в рамках международных структур.

Министры обсудили и вопросы международного транспортного коридора Север-Юг.

Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности. Арарат Мирзоян проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся в результате проникновения Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения. В этом контексте министр высоко оценил принципиальную позицию Индии, а также ее неизменную поддержку мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян подтвердил позицию Армении о содействии Индии в вопросе Джамму и Кашмира.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане.

Встреча глав МИД Армении и Индии состоялась в столице Таджикистана Душанбе. Арарат Мирзоян принимает участие в работе структур ОДКБ.