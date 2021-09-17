Цены на драгоценные металлы снизились - 16-09-21

НЬЮ-ЙОРК, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 16 сентября были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото снизилась на 1.87% и составила 1758.80 долларов США, фьючерсная цена на серебро снизилась на 3.94% и составила 22.94 долларов США, фьючерсная цена на платину снизилась на 0.86% и составила 932.60 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.