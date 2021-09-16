Время в Ереване: 11:07:36,   16 Сентябрь

Всемирный банк отказался от практики дальнейшей подготовки своих докладов Doing Business

Всемирный банк отказался от практики дальнейшей подготовки своих докладов Doing Business

Всемирный банк (ВБ) принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчетов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы ВБ, который базируется в Вашингтоне.

"После изучения всей доступной на сегодняшний день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business", - отмечается в пресс-релизе.

ВБ приостановил публикацию рейтингов Doing Business, в которых ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с появлением сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов, в августе 2020 года. После этого были начаты "систематический обзор и оценка изменений данных" последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]