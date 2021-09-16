Москва подтверждает востребованность скорейшего запуска делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы

Развитие ситуации на армяно-азербайджанской границе, в том числе на перешедших под контроль Азербайджана участках, в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска делимитации границы и ее последующей демаркации. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос армянского журналиста о том, что азербайджанская полиция уже несколько дней останавливает иранские грузовики на трассе Горис-Капан в Сюнике и требуют от иранских водителей плату за проезд.

“Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации, в том числе близ села Воротан, в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с её последующей демаркацией на всем протяжении”, - сказала она.

Захарова подчеркнула, что российские предложения на этот счет переданы в Ереван и Баку, РФ ожидает скорого ответа для формирования дальнейшего курса.

“Параллельно будем продолжать совместные с Арменией и Азербайджаном усилия по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в русле реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от ноября 2020 года и января 2021 года”, - сказала она.