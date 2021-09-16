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Армен Гезалян назначен начальником штаба Специального армейского корпуса- заместителем командира корпуса

Армен Гезалян назначен начальником штаба Специального армейского корпуса- заместителем командира корпуса

По предложению премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян назначил Армена Гезаляна начальником штаба Специального армейского корпуса-заместителем командира корпуса ВС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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