Армен Гезалян назначен начальником штаба Специального армейского корпуса- заместителем командира корпуса

По предложению премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян назначил Армена Гезаляна начальником штаба Специального армейского корпуса-заместителем командира корпуса ВС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.